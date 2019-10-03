Во Львове спасатели развернули операцию, чтобы вытащить котенка из коллектора (видео)

Котенок залез в открытое отверстие водосточной трубы и упал в канализацию.

Спасение пушистого: в центре Львова чрезвычайники пол часа пытались вытащить котенка из коллектора.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Он залез в открытое отверстие водосточной трубы и упал в канализацию. Самостоятельно пушистик выбраться не мог и жалобно мяукал. Люди вызвали спасателей.

Когда те спустились в коллектор, то дотянуться до котенка не смогли. Поэтому прибегли к профессиональным хитростям: опустили в коллектор сетку и подали в водосточную трубу воду под напором. Котенка смыло просто в сетку.

Под аплодисменты прохожих, животное вытащили наверх. Чтобы согреть мокрого зверушку, кто-то из людей даже снял с себя свитер.