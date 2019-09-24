Марсианские пейзажи: лесные пожары в Индонезии "раскрасили" небо в "кровавый" цвет (видео)
10:45, 24 сентября 2019Экология
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В соцсетях сравнили увиденное с фотографиями с Марса
Кадры явления индонезийцы обнародовали в соцсетях / скриншот видео ТСН
Лесные пожары в Индонезии "раскрасили" небо над островом Суматра в ярко-красный цвет.
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Как говорится в сюжете ТСН, кадры явления индонезийцы обнародовали в соцсетях. Там сравнили увиденное с фотографиями Красной планеты – Марса.
Ученые необычный цвет неба объясняют лесными пожарами, пик которых приходится обычно на сезон засухи - лето и начало осени. Именно в этот период лесные фермеры и компании зачастую расчищают леса и плантации, выжигая их. И этот огонь нередко выходит из-под контроля и перекидывается на заповедники.
Лесные пожары в Индонезии "раскрасили" небо над островом Суматра в ярко-красный
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