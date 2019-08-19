The Guardian: Человечество не спасется на Марсе от бед на Земле

Главный астрофизик Британии уверяет, что Стивен Хокинг ошибался относительно причин для колонизации соседней планеты.

Высадка «Аполлона 11» на Луне была необычайным достижением. Но как только США сделали это, одержав победу над СССР в гонке за спутник Земли, все прекратилось. Потому что пропала мотивация, зачем стране тратить такие большие средства на освоение космоса.

Об этом в интервью The Guardian сказал британский астролог, астрофизик и главный Королевский астроном Мартин Рис. По его словам, потребность отправлять людей в космос исчезла.

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«Если бы вы строили телескоп Hubble сейчас, вы бы не отправляли людей устанавливать его. Вы бы отправили роботов. Надеюсь, пилотируемые космические миссии продолжатся. Но такие рискованные миссии должны проводить частные компании. Если бы я был американцем, я бы не тратил деньги налогоплательщиков на пилотируемую программу NASA», - сказал Рис, добавив, что он бы лучше поощрял выполнять работу в космосе частные компании, такие как SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

«Вероятно, к концу века несколько авантюристов будут жить на Марсе. Маск сказал, что хочет умереть на Марсе, но не от действия среды. И это вовсе не безумное желание», - сказал британский астрофизик.

Он также посоветовал человечеству оставить иллюзии, что колонизация Марса поможет ему спастись от изменений на Земле. При этом, по мнению Риса, в этом вопросе известный физик Стивен Хокинг ошибался.

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«Ошибочно думать, что мы сможем решить земные проблемы переселением на Марс. И я полностью не согласен с Маском и моим коллегой Стивеном Хокингом относительно этого. Потому что разобраться с климатическими изменениями на Земле – это мелочи по сравнению с терраформированием Марса», - пояснил ученый.