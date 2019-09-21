В Нью-Йорке 300 тысяч митингующих вместе с эко-активисткой Тунберг приняли участие в климатическом марше (фото, видео)

Количество участников было настолько большим, что полиции Нью-Йорка пришлось перекрыть чуть ли не весь район Lower Manhattan.

На Международный климатический марш в Нью-Йорке собрались около 300 тысяч человек.

Как передает Громадське, цель акций — побудить правительство к решительным действиям, касающихся крупнейших экологических угроз: изменения климата, энергетики, промышленного животноводства, транспорта и отходов, ограничения применения угля и добывающего топлива в энергетике, борьбе с загрязнением окружающей среды и углеродными выбросами, которые вызывают глобальное потепление и повышение уровня мирового океана.

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Количество участников было настолько большим, что полиции Нью-Йорка пришлось перекрыть чуть ли не весь район Lower Manhattan (нижнюю часть Манхэттена), включая вход на Бруклинский мост.

Протестные акции проходят по случаю специального саммита ООН по вопросам климата, который состоится с 21 по 23 сентября в Нью-Йорке. На нем лидеры из более сотни стран собираются, чтобы продемонстрировать конкретные планы по увеличению национальных взносов каждого государства в Парижское климатическое Соглашение.

К Климатическим маршам по всему миру присоединились 156 государств одновременно.

Напомним, Марши за климат начала 16-летняя школьница Грета Тунберг. Она пропускала школу по пятницам, начиная с августа 2018 года, а взамен выходила на одиночные пикеты у здания шведского парламента, требуя принять меры для предотвращения глобального потепления. Такая акция стала началом движение Fridays for Future. С тех пор к нему присоединились более миллиона молодых людей со всего мира.

23 сентября 2019 года эко-активистка планирует принять участие в климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

Украина также присоединилась к международным климатическим протестам. В частности вчера, 20 сентября, в Киеве состоялся марш в защиту климата.