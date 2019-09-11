В Китае тигр сбежал с арены цирка и умер на следующий день, когда его поймали

Представители зоопарка устанавливают точную причину смерти животного.

В Китае сбежавший из цирка тигр скончался после того, как местные специалисты усыпили его транквилизаторами и завезли в зоопарк.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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Накануне хищник перепрыгнул ограждение арены цирка и скрылся в кукурузных полях. Полиция организовала экстренные поиски животного и призвала местных жителей не выходить из дома.

Утром следующего дня власти города нашли циркового тигра и усыпили транквилизаторами. Хищника завезли в зоопарк городского округа Синьсян, но дорогой животное умерло.

Представители зоопарка устанавливают точную причину смерти животного.

Как сообщал УНИАН, Калифорния стала первым штатом в США, где запретили отлов животных ради меха.