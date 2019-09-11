В Китае тигр сбежал с арены цирка и умер на следующий день, когда его поймали
12:06, 11 сентября 2019Экология
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Представители зоопарка устанавливают точную причину смерти животного.
Скриншот
В Китае сбежавший из цирка тигр скончался после того, как местные специалисты усыпили его транквилизаторами и завезли в зоопарк.
Об этом сообщает South China Morning Post.
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Накануне хищник перепрыгнул ограждение арены цирка и скрылся в кукурузных полях. Полиция организовала экстренные поиски животного и призвала местных жителей не выходить из дома.
Утром следующего дня власти города нашли циркового тигра и усыпили транквилизаторами. Хищника завезли в зоопарк городского округа Синьсян, но дорогой животное умерло.
Представители зоопарка устанавливают точную причину смерти животного.
Как сообщал УНИАН, Калифорния стала первым штатом в США, где запретили отлов животных ради меха.
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