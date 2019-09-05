В Калифорнии запретили охоту ради меха

Член парламента Лорена Гонсалес, которая представляла законопроект, сказала, что пришло время положить конец отлова животных ради меха.

Калифорния стала первым штатом в США, где запретили отлов животных ради меха.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на Los Angeles Times.

Закон об охране дикой природы от 2019 года, подписанный 4 сентября губернатором штата Гевином Ньюсомом, запрещает коммерческую или рекреационную охоту как на государственных, так и на частных землях.

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Член парламента Лорена Гонсалес, которая представляла законопроект, сказала, что пришло время положить конец отлова животных ради меха.

«Это кажется особенно жестоким, очевидно, что это просто ненужно и дорого», — сказала она.

Также законодатели сейчас рассматривают предложения о запрете продажи всех меховых изделий, включая шубы, и о запрете использования животных в любом цирке в штате, за исключением домашних лошадей, собак и котов.

По данным Калифорнийского департамента рыбы и дикой природы, в 2017 году в целом 68 охотников сообщили о гибели 1 568 животных по всему штату. Среди них были койот, серая лиса, бобер, барсук и норка. Пойманные в ловушку животные задушены, расстреляны или избиты до смерти. При этом соблюдены меры предосторожности, чтобы не повредить шкуры.

Согласно закону, использование ловушек для отлова сусликов, домашних мышей, крыс, кротов и полевок все еще будет разрешено.

Отметим, более 180 стран-подписантов Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), запретили экспорт слонов из африканских стран. Постановление было принято на конференции в Женеве 27 августа.