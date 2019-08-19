Рига планирует отказаться от троллейбусов и перейти на эко-автобусы

Отказываться от удобного городского транспорта в Риге будут постепенно.

С появлением в Риге автобусов с нулевыми выбросами местная власть откажется от троллейбусов.

Об этом сообщает DELFI со ссылкой на комментарий представителя муниципального предприятия Байбы Барташевич.

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По ее словам, троллейбусы – дружелюбный к окружающей среде вид транспорта, однако инфраструктура требует затрат на содержание.

На сегодня в Риге насчитывается 17 маршрутов, на которых работает 260 троллейбусов. Еще в 2012 году троллейбусов на рижских улицах было больше 300. В течение года троллейбусы проезжают столицей более 10 млн километров.

В то же время власти Риги не планируют отказываться от троллейбусов сразу: в коммунальном парке есть транспорт, который будет обслуживать пассажиров еще минимум 10 лет.

Кроме того, в Риге некоторые из троллейбусных маршрутов заменили микроавтобусами.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве окружающей среды и ядерной безопасности Германии работают над законодательной базой для запрета использования пластиковых пакетов.