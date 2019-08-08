В Киевском зоопарке отпраздновали 45-летие единственной гориллы в Украине (фоторепортаж)

Все желающие могли оставить на бумажках свои пожелания для Тони.

В Киевском зоопарке состоялось празднование 45-летия единственной гориллы в Украине — Тони.

Как передает корреспондент УНИАН, внешнюю стену вольера, где содержится животное, украсили флажками.

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В середине вольера для Тони оставили большое количество ярких подарочных коробок, корзину фруктов и мячи.

Когда Тони зашел в вольер, он раскрыл подарки — в коробках были вкусности, в частности, орешки.

Горилла выпил бутылку йогурта, а также открыл почти все подарочные коробки.

Все желающие могли оставить на бумажках свои пожелания для Тони.

Гориллу Тони доставили в Киевский зоопарк в сентябре 1999 года из Германии.