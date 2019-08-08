В Киевском зоопарке отпраздновали 45-летие единственной гориллы в Украине (фоторепортаж)
15:52, 08 августа 2019Экология
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Все желающие могли оставить на бумажках свои пожелания для Тони.
В Киевском зоопарке состоялось празднование 45-летия единственной гориллы в Украине — Тони.
Как передает корреспондент УНИАН, внешнюю стену вольера, где содержится животное, украсили флажками.
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В середине вольера для Тони оставили большое количество ярких подарочных коробок, корзину фруктов и мячи.
Когда Тони зашел в вольер, он раскрыл подарки — в коробках были вкусности, в частности, орешки.
Горилла выпил бутылку йогурта, а также открыл почти все подарочные коробки.
Все желающие могли оставить на бумажках свои пожелания для Тони.
Гориллу Тони доставили в Киевский зоопарк в сентябре 1999 года из Германии.
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