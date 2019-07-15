У британских берегов сфотографировали гигантскую медузу размером с человека (фото)

Фото невероятного существа опубликовала в своем Twitter биолог Лиззи Дели.

У берегов графства Корнуолл на юге Великобритании дайверы сфотографировали огромную медузу, размером с человека.

Фото невероятного животного опубликовала в своем Twitter биолог Лиззи Дели. По ее словам, они столкнулись с медузой, когда ныряли у побережья города Фалмут в рамках кампании WildOceanWeek.

Запечатленное на фото создание – медуза-корнерот (Rhizostoma pulmo). Известно, что диаметр ее купола может превышать 40 см, однако особь, которую встретили биологи, гораздо крупнее.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! 😱 What a way to finish off this marine wildlife adventure! 💙 pic.twitter.com/NNwDelfWyV — Lizzie Daly (@LizzieRDaly) July 14, 2019

Ранее в Австралии дайвер оказал помощь редкому гигантскому скату, который фактически обратился за помощью к человеку.