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У британских берегов сфотографировали гигантскую медузу размером с человека (фото)

14:20, 15 июля 2019
Экология
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У побережья Англии нашли огромную медузу / Twitter, Lizzie Daly

Фото невероятного животного опубликовала в своем Twitter биолог Лиззи Дели. По ее словам, они столкнулись с медузой, когда ныряли у побережья города Фалмут в рамках кампании WildOceanWeek.

Запечатленное на фото создание – медуза-корнерот (Rhizostoma pulmo). Известно, что диаметр ее купола может превышать 40 см, однако особь, которую встретили биологи, гораздо крупнее.

Ранее в Австралии дайвер оказал помощь редкому гигантскому скату, который фактически обратился за помощью к человеку.

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Теги: #океан#медуза