В Австралии раненый гигантский скат попросил помощи у людей (видео)

Один из ныряльщиков увидел, что в коже у ската застрял рыболовецкий крючок.

В Австралии дайвер оказал помощь редкому гигантскому скату, который фактически обратился за помощью к человеку.

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Как рассказал NBC News дайвер Джек Вилтон, животное размером около 10 футов (около 3 метров – ред.) проплыло рядом с ним, явно пытаясь привлечь внимание. Он увидел, что в коже у ската застрял крупный рыболовецкий крючок.

«Это очень редко для животного – разворачиваться и возвращаться к тебе, показывая себя», – отметил он.

Инцидент произошел в середине мая, когда Милтон возглавлял группу дайверов-сноркелистов. Животное покорно позволило человеку подплыть к нему поближе, и он помог скату избавиться от крючка. События попали на фото и видео.

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