В Таиланде морскую корову-сироту научили обниматься с людьми (видео)

Одна из фотографий, на которой Дюгонь обнимает спасателя, облетела соцсети.

В Таиланде детеныш редкого млекопитающего Дюгони научили обниматься с людьми.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Животное нашли недалеко от одного из местных пляжей еще в апреле. Оно отбилось от семьи и искало помощи. Местные ветеринары взяли малышку под свою опеку и назвали Мариум, что по-тайски означает "морская леди".

Кормят ее молоком из перчатки и водорослями. Мариум очень ласковая и не боится людей.

Одна из фотографий, на которой Дюгонь обнимает спасателя, облетела соцсети. Благодаря ей всего за два дня удалось собрать необходимые 80 тысяч долларов, чтобы в течение года заботиться о ней.

За такой срок ветеринары надеются приучить Мариум к суровым условиям дикой природы и отпустить на волю.

Как сообщал УНИАН, "морские коровы" находятся под угрозой исчезновения.