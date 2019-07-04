В Таиланде морскую корову-сироту научили обниматься с людьми (видео)
В Таиланде детеныш редкого млекопитающего Дюгони научили обниматься с людьми.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Животное нашли недалеко от одного из местных пляжей еще в апреле. Оно отбилось от семьи и искало помощи. Местные ветеринары взяли малышку под свою опеку и назвали Мариум, что по-тайски означает "морская леди".
Кормят ее молоком из перчатки и водорослями. Мариум очень ласковая и не боится людей.
Одна из фотографий, на которой Дюгонь обнимает спасателя, облетела соцсети. Благодаря ей всего за два дня удалось собрать необходимые 80 тысяч долларов, чтобы в течение года заботиться о ней.
За такой срок ветеринары надеются приучить Мариум к суровым условиям дикой природы и отпустить на волю.
Как сообщал УНИАН, "морские коровы" находятся под угрозой исчезновения.