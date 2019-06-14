Rzeczpospolita: Человечество может спастись от изменения климата в подземельях

Подземные помещения могут помочь людям лучше защититься от катастроф, вызванных глобальным потеплением.

Катастрофические явления связаны с климатическими изменениями, глобальная нехватка продуктов питания, перенаселение планеты — все эти проблемы можно решить, если выкопать тоннели. Такой вариант спасения человечества предложили участники ежегодного Всемирного туннельного конгресса, который в Неаполе организовало Международное объединение подземных работ.

Они подчеркнули, что человеческая цивилизация предстала перед таким моментом, в котором ей нужно начать поиски новых пространств для жизни, — пишет Rzeczpospolita. ООН попросила инженеров и ученых из разных сфер: биологических и инженерных, — определить последовательные меры для длительного и стабильного развития. Ученые описали 17 советов.

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Нидерландский инженер Ган Адмираал считает, что реализация даже семи из них требует поиска жизненного пространства под землей. Но будет трудно это сделать без изменения современного производства. Каждый год человечество теряет большие участки земли, пригодные для сельскохозяйственных нужд. И это происходит очень быстрыми темпами. Тем временем, производство должно быть диаметрально противоположным текущему. Оно должно было бы расширять эти участки, чтобы все большая глобальная популяция смогла выжить.

Наука уже сделала много для того, чтобы люди могли переселиться под землю. Например, появились технологии гидропонического выращивание без использования почвы. Они позволяют выращивать продукты питания в промышленных масштабах. Некоторые растения на продуктовых полках уже выращиваются именно таким способом в городских условиях под землей. В гидропонических системах выращивают также сою и люпин, которые могут обеспечить большое количество растительного белка на замену животного. Это могло бы помочь сократить производство мяса. А животноводство — один из крупнейших источников парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление.

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"Можно себе представить, что для выращивания растений были бы приспособлены подземные паркинги. Люди все больше осознают, что автомобили "забивают" города. Современная цивилизация как раз в процессе перехода на электрические автомобили, автономные системы дорожного транспорта, расчистку центров крупных городов от загрузки машинами и переход на общественный транспорт. Это приведет к тому, что в метрополиях подземные паркинги будут пустовать. Дело в том, чтобы умело использовать их для производства продуктов питания", - утверждает инженер Ган Адмираал.

Подземное размещение могло бы защитить доступ населения к продуктам питания от тяжелых метеорологических явлений.

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Учитывая угрозы со стороны катаклизмов и природных катастроф, использования подземного потенциала могло бы лучше подготовить города к борьбе с их последствиями. Оптоволокно способно доставлять необходимое освещение в подземные помещения. Современные технологии позволяют воспроизводить и заменять естественный свет искусственным. Условия выращивания растений без доступа к солнечному свету стали предметом исследований большого сообщества ученых в разных странах. В частности, исследователи пытаются определить частоты в спектре света, которые необходимы растениям для правильного роста.