Названы четыре главные причины, которые могут влиять на вкус "колы".

Многие из нас сталкивались с тем, что по какой-то причине Coca-Cola в McDonald's кажется вкуснее, чем если просто купить ее в магазине.

Как и в случае со многими замечательными продуктами, дьявол кроется в деталях. Рагаԁе рассказал о формуле McDonald's, которая создает чашку Coca-Cola нового уровня.

Предварительно охлажденная

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Еще в 2021 году компания утверждала, что их "кола" вкуснее, потому что сироп для ее приготовления предварительно охлажден. Это в дальнейшем помогает сохранить драгоценные пузырьки.

Лучшая вода

На сайте McDonald's также упоминается, что их Coca-Cola изготавливается из фильтрованной воды.

"Чтобы гарантировать, что наши напитки всегда соответствуют золотому стандарту, мы фильтруем всю воду перед тем, как она попадет в разливные колонки", - указывается в сообщении.

По словам ученого по пищевым продуктам Эбигейл Тиль, "производители безалкогольных напитков обычно имеют собственного поставщика воды или систему фильтрации для повышения качества воды. Чаще всего удаляется хлор, поскольку он может привести к "дезинфицирующему" вкусу, жесткость воды будет отрегулирована, поскольку она влияет на кислотность напитка, а железо будет удалено, чтобы ограничить дефекты цвета и вкуса.

Разная упаковка

Рестораны быстрого питания часто используют сироп Coca-Cola в пластиковых пакетах, но McDonald's поставляет его только в резервуарах из нержавеющей стали. Это защищает сироп от колебаний температуры, воздействия света и всего, что может изменить его вкус. Компания также охлаждает свои системы для напитков и использует изолированные трубы для транспортировки предварительно охлажденной жидкости. Кроме того, они вычислили пропорцию сиропа, которая позволяет таять льду.

По словам Эбби, "любой газированный продукт, который хранится в контейнере, постепенно теряет карбонизацию. Но McDonald's занимается этим процессом на месте и непосредственно перед тем, как выпьете "колу". Большинство продуктов традиционно готовят в виде смеси сироп плюс вода в соотношении примерно 1 часть сиропа к 3-6 частям воды.

Другой размер соломинки

Вы когда-нибудь замечали, что соломинки McDonald's немного шире, чем другие? Как отмечает гигант быстрого питания, "она немного шире обычной соломинки, поэтому весь этот вкус кока-колы может поразить ваши вкусовые рецепторы".

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