По словам специалистов, лучше употреблять свежие фрукты, чем покупать подслащенные напитки, которые содержат большое количество сахара.

Скорее всего, в вашей жизни есть люди, которые живут с диабетом 2 типа. Это хроническое заболевание, которое связывают со многими проблемами со здоровьем, среди которых высокое кровяное давление, которое могут называть "тихим убийцей". Однако если внести в свой рацион несколько простых изменений на ранней стадии, то это может не только снизить риск развития болезни, но и помочь человеку прожить дольше и здоровее. Эндокринологи рассказали для издания Parade о продукте №1, который гарантирует, что вы заболеете диабетом, если будете его употреблять.

Все эксперты по ожирению, с которыми пообщались журналисты, высказали одно мнение, что постоянное употребление рафинированного сахара увеличивает шансы заболеть диабетом, то есть хроническое заболевание, которое возникает из-за того, что поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина или когда организм не может эффективно использовать инсулин, который она производит.

"Чрезмерное потребление сладких продуктов и напитков может привести к резистентности к инсулину, что является ключевым фактором развития диабета. Но сокращение потребления сахара - это простой, но мощный шаг в управлении риском развития диабета", - объяснила доктор медицинских наук, эндокринолог и преподаватель Центра долголетия им. Притикина Мария Тереза Антон.

Доктор медицинских наук, эндокринолог и главный врач Found Реха Кумар также подчеркивает это, особенно когда речь идет о подслащенных сахаром напитках, а именно фруктовых соках и газированных напитках.

"Они содержат много калорий и сахара, часто фруктозы, которая является разновидностью сахара, что приводит к резистентности к инсулину", - добавила она, имея в виду состояние, которое может привести к диабету.

По словам доктора Антон, постоянное употребление сладкого или продуктов с высоким содержанием углеводов может привести к резкому повышению сахара в крови, создавая дополнительный стресс для инсулиновой реакции организма.

Специалисты утверждают, что рафинированный сахар содержится во всем: от консервированных фруктов и молочных десертов до упакованной выпечки, поэтому лучше выбрать настоящий свежий фрукт, чтобы удовлетворить тягу к сладкому, чем покупать то, где есть очень много такого сахара.

Доктор Антон говорит, что стоит избегать высокообработанных углеводов и насыщенных жиров.

"Отказ от таких продуктов, как белый хлеб, сладкие каши и жареная пища, может способствовать общему укреплению здоровья и уменьшению риска развития диабета", - заверила она.

Вместо этого доктор Кумар советует увеличить потребление овощей, клетчатки и нежирного белка. Если есть небольшое количество салата во время обеда или ужина, то таким образом вы получите больше зелени, или же можно употреблять продукты, которые богаты клетчаткой, среди которых нут, овес, фасоль, яблоки и груши.

Кроме того, сидячий образ жизни только увеличивает риск заболеть диабетом

"Активные мышцы лучше перерабатывают сахар", - отметила специалист.

Поэтому старайтесь делать не менее 150 минут активности умеренной интенсивности в неделю или 75 минут активности высокой интенсивности в неделю. Это может быть что угодно - от ходьбы и бега до игры в теннис, пеших прогулок или езды на велосипеде.

Несмотря на то, что здоровое питание и физические упражнения имеют первостепенное значение, доктор Антон отметила, что очень важно управлять стрессом и спать достаточное количество времени, а именно около 7-9 часов каждую ночь.

"Хронический стресс и недосыпание могут влиять на уровень гормонов и способствовать развитию резистентности к инсулину, поэтому комплексный подход к здоровью имеет важное значение для профилактики диабета и содействия общему долголетию", - подытожила она.

Употребление сладостей: как себя ограничивать и побороть

Как писал УНИАН, американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление сахара до 24 граммов в день, поскольку питание с высоким содержанием сахара может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, увеличению массы тела и даже сокращению продолжительности жизни. Поэтому специалисты дали 10 действенных советов, как перестать употреблять много сладостей.

Также ученые из Университета Монпелье призвали не есть булочки на завтрак, ведь это может влиять на внешний вид кожи и иметь долгосрочное влияние на половые гормоны. Французским исследователям удалось выяснить, что люди, которые ели на завтрак сладкую булочку или круассан, считаются не такими привлекательными, как те, кто начал завтракать более здоровыми нерафинированными вулгеводами, к примеру, тостами из цельного зерна и чаем без сахара.

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