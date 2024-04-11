В списке есть мороженное и салями.

Британский кардиолог Нил Шринивасан назвал пять продуктов, которые особенно вредны для здоровья сердца, пишет The Telegraph.

"Болезни сердца и инсульт по-прежнему остаются главными убийцами в западном мире, несмотря на достижения медицины. Ожирение, диабет и малоподвижный образ жизни приводят к повышению уровня холестерина, высокому кровяному давлению и резистентности к инсулину. Все это огромные проблемы современной жизни", - отметил кардиолог Нил Сринивасан.

По его словам, в центре всего этого - свободный доступ к продуктам питания, прошедшим глубокую степень обработки. И вот продукты, которые не входят в его корзину для покупок:

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Хлопья на завтрак. Недавнее исследование показало, что такие ультраобработанные продукты усиливают риск развития высокого кровяного давления. По словам доктора, данные продукты производятся с использованием промышленной обработки и часто содержат такие добавки, как красители, ароматизаторы, эмульгаторы или консерванты.

Салями. Как отметил кардиолог, он изо всех сил старается избегать этих продуктов, а также мясных пирогов и колбасных рулетов, потому что в них очень много насыщенных жиров. Красное мясо и жареные продукты известны тем, что повышают уровень плохого холестерина. Более того, салями и подобные продукты чрезмерно соленые, а слишком много натрия вытягивает воду обратно в кровоток. Чем больше воды в наших кровеносных сосудах, тем выше становится наше кровяное давление, увеличивая риск развития заболеваний сердца и системы кровообращения.

Чипсы. Кардиолог объяснил, что употребление слишком большого количества этих продуктов способствует не только ожирению, но и атеросклерозу (утолщение или затвердевание артерий, вызванное накоплением бляшек на внутренней оболочке артерии, которые могут разорваться и вызвать сердечные приступы).

Мороженое. Исследование, проведенное в Испании, показало связь между продуктами с высокой степенью обработки и риском ранней смерти.

Газированные напитки. Чрезмерное потребление сахара из подслащенных напитков связано с риском ожирения, гипертонии и диабета 2 типа, предупредил доктор.

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