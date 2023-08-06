Авраменко также отметил правильное склонение некоторых знаков Зодиака.

Известный в Украине языковед Александр Авраменко продолжает делиться советами по употреблению тех или иных слов в украинском языке. Он указал на наиболее распространенные ошибки в названиях знаков Зодиака.

В эфире программы "Сніданок з 1+1" Авраменко напомнил, что Зодиак – это совокупность 12 созвездий, через которые пролегает годовой путь видимого движения Солнца.

"Назову все, а остановлюсь только на "проблемных". Итак, Овен – не Овен, а Овен. Ударение падает на второй слог. В родительном падеже – Овна. Далее идет Телець, не Тілець, ведь мы видим изображение не тела с "і", а теленка – с "е". Следующими являются Близнюки, Раки, Лев, Діва, Терези с ударением на "и", Скорпіон, Стрілець. А потом – Козоріг, не Козеріг. И завершают круг Водолій и Риби", – пояснил языковед.

Авраменко также отметил правильное склонение некоторых знаков Зодиака. Итак, в родительном падеже правильно будет звучать так:

Тілець – Тельц я ,

, Овен – Овн а ,

, Козоріг – Козор о га.

Другие советы лингвиста

В есть украинском есть слово "красний", которое часто употребляют по отношению к цвету. Однако оно не является синонимом к "червоному". По словам Александра Авраменко, в украинском языке слово "красний" означает " красивый", "прекрасный" или "великолепный".

Кроме того, языковед рассказал, как сказать на украинском "взгрустнулось". Дело в том, что определенные слова и выражения нельзя перевести дословно. Поэтому лучшим соответствием русскому "взгрустнулось" в украинском языке будет "огорнув смуток".

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