Однако суд решил смиловаться над женщиной.

В Мелитополе Запорожской области женщине пришлось предстать перед судом, потому что она выносила мусор без паспорта, чем нарушила карантинные требования.

Об этой истории сообщила судья горрайонного суда Лилия Дараган. Видео обнародовано на YouTube-канале РИА "Мелитополь".

"Составлен материал административный в отношении женщины, которая вышла из дома выбросить мусор в мусорные баки,... она находилась на улице без документов, удостоверяющих личность. Конечно, судом были учтены и обстоятельства, что не было такого значительного ущерба причинено, и судом было применено устное замечание. Потому что мы учитываем пропорциональность взыскания, а взыскание - оно одно только может быть - 17 тысяч гривень штраф. И где же та пропорциональность: вышла выбросить мусор без документов - и 17 тысяч гривень штраф", - рассказала Дараган.

Читайте такжеБританка пыталась накормить мартышку кокаином и смыла ее в унитаз (видео)В то же время она отметила, что штраф получил, к примеру, водитель маршрутки, который был за рулем без маски, а также было составлено несколько протоколов в отношении заведений общественного питания, которые пускали посетителей внутрь: один из них оплатил штраф добровольно, с других будут взыскивать принудительно.

Всего в Мелитопольский горрайонный суд за год поступил 631 материал за нарушение гражданами карантинных ограничений. В 388 из рассмотренных 489 случаев судьи обошлись устным предупреждением, а 87 дел закрыли в связи с отсутствием состава админнарушения.

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове Галицкий районный суд оштрафовал горожанина на 17 тысяч гривень, потому что тот находился на улице без документов, удостоверяющих личность, чем нарушил "карантинное" постановление Кабмина.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине в субботу, 11 декабря, нашли у 5 275 человек, среди них 533 медика и 526 детей. За сутки от COVID-19 выздоровели 11 626 человек, а умерли - 238. Госпитализированы 2 566 человек.

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Автор: Катерина Комолова