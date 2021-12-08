Суд оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривень.

В Львове Галицкий районный суд оштрафовал жителя города на 17 тысяч гривень, признав его виновным в нарушении карантина.

Как пишет zaxid.net, мужчина находился на улице без документов, удостоверяющих личность, чем нарушил "карантинное" постановление Кабмина. Это произошло 3 ноября на проспекте Черновола. Сам ответчик утверждает, что не обязан носить с собой документы.

В пресс-службе патрульной полиции области рассказали журналистам, что в тот день к ним обратился продавец магазина электроинструментов. Он сообщил о конфликте с клиентом, который не хотел надевать защитную маску. На нарушителя составили административный протокол за отсутствие маски и документов. Это предусмотрено постановлением правительства.

В итоге суд решил, что мужчина действительно нарушил карантин. На него наложили штраф в 17 тысяч гривень. Он может обжаловать это постановление в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, ранее на Сумщине суд наложил штраф на мужчину, который находился на улице без паспорта. Поздно вечером 1 ноября его остановили полицейские с просьбой предоставить документ, однако он его при себе не имел.

20 сентября на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о продление адаптивного карантина режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

Автор: Юрий Годован