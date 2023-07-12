Обвиняемый выдавал себя за инженера и врача, обманывая ничего не подозревающих женщин.

Полиция Индии арестовала афериста по обвинению в том, что он женился как минимум на 15 женщинах с 2014 года, с которыми познакомился через сайты знакомств. С четырьмя из них у мужчины уже есть общие дети.

Как пишет Independent, мужчина по имени Махеш К.Б. Наяк часто выдавал себя за инженера или врача, обманывая ничего не подозревающих женщин, чтобы они вышли за него замуж. Он даже открыл клинику в городе Тумакуру на юге Индии, штат Карнатака, и нанял медсестру, чтобы завоевать доверие.

В то время как обвиняемый искал финансово независимых одиноких женщин, его уровень грамотности часто выдавался из-за плохого владения английским языком, сообщили в полиции. По сообщениям, мужчина учился только до пятого класса.

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Его жертвы были либо разведенными, либо вдовами и стеснялись сообщить о мошеннике из-за общественного осуждения, даже после того, как он якобы украл их ценности.

Мужчина был арестован на основании жалобы, поданной 45-летней инженером-программистом, на которой он женился в этом году.

Она сообщила полиции, что он вымогал у нее деньги для открытия клиники, а позже скрылся с ее драгоценностями на сумму 800 тысяч рупий (около 359 тысяч гривень, - УНИАН) и 1,5 миллиона рупий наличными (около 673,2 тыс грн, - УНИАН).

На основании ее жалобы власти сформировали группу для его розыска и задержали обвиняемого в Тумакуру. Тем временем выяснилось, что отец Наяка подавал на него заявление о покушении на убийство.

Другие свадебные новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Индии невеста умерла прямо во время свадебной церемонии. Но родственники молодых не растерялись и решили выдать замуж её сестру. Дядя умершей сказал, что они еще не испытывали "таких смешанных эмоций".

А вот в Зимбабве мужчина обзавелся 16 женами и 151 ребенком. 66-летний зимбабвиец Мишек Ньяндоро занимается сексом строго четыре раза в сутки, чтобы его семья росла. Он не работает и утверждает, что его постоянная работа - "удовлетворять своих жен", которые готовят, убирают и также исполняют все его желания.

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