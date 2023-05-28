За подобную наглость, да еще и в сезон жары, чиновника уволили с работы.

В Индии правительственный чиновник осушил водохранилище, чтобы найти телефон, который он уронил, делая селфи. После скандала чиновника уволили с работы, сообщает CNN.

"Более 2 миллионов литров воды было выкачано из водохранилища Паралкот в течение четырех дней, чтобы забрать телефон Samsung, принадлежащий местному инспектору по продуктам питания Раджешу Вишвасу", – пишет издание.

Как выяснилось, в прошлое воскресенье Вишвас гулял с друзьями в живописном месте в центральном индийском штате Чхаттисгархвит. Во время этой прогулки телефон выскользнул из его рук и упал в водоем.

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Чиновник арендовал дизельный насос, чтобы "слить немного воды в близлежащий канал" и достать телефон. Впоследствии чиновник уверял, что получил разрешение на откачку воды из водохранилища.

Он также заявил, что попросил местных жителей попытаться достать телефон, но они не смогли найти аппарат, так как воды было слишком много.

Однако работодатель Вишваса пришел к выводу, что мужчина злоупотребил своим положением и потратил впустую миллионы литров воды во время сезона жары. Также начальство заявило, что разрешения на слив воды чиновнику не давали.

Ситуация в Индии – последние новости

Россия начала шантажировать Индию, которая вопреки предупреждениям подсела на российскую нефтяную иглу. Теперь Москва требует от Дели защитить ее от западных санкций, угрожая в противном случае разрывом торговых отношений в сфере энергетики и вооружений.

Между тем Индия вплотную приблизилась к тому, чтобы стать самой густонаселенной страной в мире, обогнав Китай. К середине 2023 года население Индии превысит китайское почти на 3 миллиона человек и составит более 1 миллиарда 430 миллионов человек.

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