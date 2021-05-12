Мужчина надеется иметь 100 жен и 1000 детей.

В Зимбабве мужчина обзавелся 16 женами и 151 ребенком.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, 66-летний зимбабвиец занимается сексом строго четыре раза в сутки, чтобы его семья росла.

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Мишек Ньяндоро не работает и утверждает, что его постоянная работа "удовлетворять своих жен", которые готовят, убирают и также исполняют все его желания.

Однако у многодетного отца нет планов сбавлять обороты. Зимой он женится на своей 17-й невесте и надеется иметь 100 жен и 1000 детей до своей смерти.

Мужчина также пожаловался, что ему приходится жениться на более молодых женщинах, потому что старшие невесты не могут угнаться за его ненасытным сексуальным влечением. Он утверждает, что ведет роскошную жизнь, и говорит, что его многочисленные потомки осыпают его подарками и деньгами.

Он добавил, что все его невесты очень довольны своей жизнью и по крайней мере двое сейчас беременны.

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Автор: Екатерина Лиманская