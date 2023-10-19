Девушка сменила фамилию на Бекетт, потому что не хотела передавать свою "испорченную" фамилию своим детям.

Женщина сменила свою фамилию на случайную, понравившуюся ей в Google, и утверждает, что это было "лучшим решением". У 24-летней Лейси Бекетт было трудное детство, и она решила сменить фамилию после того, как забеременела в возрасте 21 года, заявив, что не хочет, чтобы у ее ребенка было "испорченное" имя.

Лейси уже использовала свое второе имя "Николь" в социальных сетях, но обнаружила, что сменить фамилию официально совсем несложно. Она погуглила "фамилии" и остановилась на Бекетт, поскольку эта фамилия не была слишком распространенной, уникальной или труднопроизносимой.

Воспитательница дошкольного учреждения официально сменила фамилию в июле 2021 года и говорит, что это было "лучшее решение". К сожалению, она потеряла своего будущего ребенка всего через несколько недель, на седьмой неделе беременности, но Лейси все равно рада, что сменила имя, чтобы понять, кем она хотела быть.

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"Я забеременела в 21 год и планировала дать детям свою фамилию. Я не хотела, чтобы что-то прекрасное в моей жизни было омрачено моим детством. Я обнаружила, что сменить фамилию не так уж сложно. Я погуглила фамилии. Я хотела выбрать что-то не очень распространенное, но при этом не сложное в написании и не труднопроизносимое. В итоге я остановился на Беннетте или Бекетте. В тот день, когда я сдала документы, я решила, что это будет Бекетт. Многие считают, что это странно, но это лучшее решение", - рассказала девушка.

Лейси пришлось заполнить три документа и обратиться в суд, чтобы судья разрешил ей сменить имя.

"Я была так взволнована. Я вышла прямо из здания суда, чтобы изменить имя в водительском удостоверении", - поделилась девушка.

Чтобы выбрать имя из поиска в Google, она опробовала имена на друзьях - чтобы понять, не будет ли их трудно произносить или писать.

"Сначала мне нравилось имя Маверик, но люди не знали, как оно пишется", - вспоминает она.

После смены имени Лейси пережила несколько выкидышей и разрыв отношений, но сейчас она "сосредоточена" на себе.

"Я сосредоточилась на своей работе. Моя жизнь вращалась вокруг поиска мужчины, чтобы завести ребенка. Теперь мое имя имеет гораздо большее значение, чем просто его смена. Я поняла, кем я хочу быть", - отметила девушка.

Лейси - одна из семи детей и часто чувствовала себя "просто номером в семье".

"Я хочу стать самостоятельной личностью, заниматься своими делами и сосредоточиться на себе. Мои друзья сразу же стали называть меня Лэйси Бекетт. Это было очень естественно", - собщила она.

Она по-прежнему хочет стать мамой, но планирует сделать это в одиночку, если не найдет "того самого".

"Я чувствую, что мое предназначение - быть матерью. Я сосредоточилась на своей карьере, но после этого, если у меня не будет отношений с тем, кого я считаю "тем самым", я буду добиваться этого сама", - подытожила девушка.

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