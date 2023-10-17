Это имя также стало известно благодаря серии романов ирландского писателя Эоина Колфера.

Солнце может показаться лишь лучиком, когда родители выбирают имя новорожденному малышу или ребенку, который уже в скором времени увидит этот мир.

Известно, что это ответственное дело часто сопровождают масштабные дебаты в семье, советы от всех возможных родственников, а также бесконечные списки имен с их секретными значениями. Эксперт организации Nameberry Памела Редмонд, которая занимается тем, что помогает родителям в подобных советах, назвала один из вариантов актуального имени на 2024 год.

Речь идет о "божественном" имени, известном нам еще из греческой мифологии. А именно, "Артемида". Так звали вечно юную богиня охоты, которая также считалась воплощением целомудрия и покровительницей всего живого на нашей земле.

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Специалист акцентирует, несмотря на распространенное мнение, что это исключительно женское имя, оно имеет бешеную популярность еще и среди родителей мальчиков. Вероятно, этим мы обязаны серии романов ирландского писателя Эоина Колфера, в которых главный герой был "Артемисом".

На сайте Nameberry акцентируют, что Артемида или же в мужской версии Артемис - это гендерно нейтральное имя.

"Оно может подойти как мальчикам, так и девочкам", - говорят там в контексте топовых имен для детей на 2024 год.

Названо на самом деле "роскошное" имя для новорожденного мальчика

Ранее Памела Редмонд назвала по-настоящему роскошное имя, которым можно назвать мальчика. Речь идет о довольно "храбром" по своему тайному значению варианте, который будет иметь актуальность в 2024 году. Однако, помимо этого имени, эксперт выложила целый список вариантов, какое имя можно выбрать для мальчика.

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