Нашелся лучший вариант, вместо туалетной бумаги для ежедневной гигиены.

Женщина проявила "чудеса экономии" и сохранила в своих ежегодных расходах на быт почти 100 долларов за год, перестав покупать туалетную бумагу в магазине.

Секрет раскрыла жительница Шотландии, которая ведет свой блог в TikTok под именем "frithonlife". Она опубликовала интригующий ролик о туалетной бумаге с названием "Хочешь сэкономить?".

В публикации женщина сообщила, что в прошлом году ее семье удалось сэкономить таким образом 77 фунтов стерлингов (почти 94 доллара или 3450 гривен).

Они вели статистику по закупкам туалетной бумаги в течение 3 лет, поэтому вклад в бюджет путем небольшого корректировки расходов, сразу стал очевидным.

Так, семья почти полностью заменила туалетную бумагу на специальные салфетки/тряпки, которые можно стирать и использовать годами, акцентирует блогер.

"Все, что вам нужно, это набор таких тряпок и сумка на молнии (их вы можете купить примерно за 10-15 фунтов стерлингов), их хватит на годы", - говорится в публикации.

По словам женщины, для нее это удобный метод, ведь семья имеет детей, поэтому стирает тряпки вместе с многоразовыми подгузниками.

"Однако, если вы не используете многоразовые подгузники, им нужен только быстрый цикл полоскания, а затем их можно стирать в обычной стиралке... Просто расстегните сумку и поместите ее в машину, а она сделает все остальное за вас", - посоветовала она.

Также шотландка указала, что таким образом члены семьи более "вдумчиво" ходят в туалет.

Отметим, что метод блогера нашел поддержку среди ее аудитории. Один пользователь признался, что также использует в туалете тряпки, но стесняется об этом говорить, а другой - посоветовал для абсолютного удобства заменить туалетную бумагу водой.

Отметим, что в таких попытках сэкономить деньги следует учитывать и другие факторы. В частности, ваши расходы на стирку: отбеливатели/ порошки, использование воды, эксплуатацию техники и тому подобное.

Почему люди просыпаются ночью из-за желания сходить в туалет

Доктор Тед Шеффер из Северо-Западного университета утверждает, что иногда некоторые люди испытывают желание сходить в туалет чаще от общепринятой "нормы". Часто возникает проблема, что они просыпаются среди ночи, не в силах терпеть.

По словам медика, у мужчин это может свидетельствовать об увеличении простаты. Это свойственно для их организма в более пожилом возрасте - после 50-ти лет. В то же время проблема с туалетом является общей, как для женщин, так и для мужчин. На это желание могут влиять гормоны и еще ряд факторов, которые перечислил врач.

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