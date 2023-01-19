Туалетная бумага не всегда бывает в наличии в критический момент. УНИАН подобрал варианты того, что можно использовать вместо нее.

Туалетная бумага входит в список обязательных домашних покупок в каждой семье. Однако, так ли она необходима? УНИАН расскажет, в чем опасность туалетной бумаги для человека и чем ее можно заменить.

Ранее мы рассказывали, как часто менять постель и наволочку и что будет, если не менять зубную щетку.

Почему стоит отказаться от туалетной бумаги

Ученые пришли к выводу, что использование туалетной бумаги вредит не только окружающей среде, но и здоровью человека. Она способна повысить риск возникновения анальных трещин и инфекций мочевыводящих путей.

Видео дня

Особую опасность представляют гигиенические средства с ароматизаторами. Для их создания используются синтетические добавки, которые могут вызвать аллергию и даже раковые опухоли. Обилие химии становится идеальной средой, в которое быстрее размножаются бактерии и грибок. УНИАН подобрал варианты того, что можно использовать вместо туалетной бумаги.

Влажные салфетки вместо туалетной бумаги

Использование влажных салфеток позволит вам не только очистить задний проход, но и увлажнить его. Для этого лучше всего подойдет влажная туалетная бумага, однако для экономии можно купить детские влажные салфетки, которые не содержат большого количества вредных химических добавок.

Еще одним вариантом может стать биде. Среди его несомненных преимуществ:

гигиена (вода и мыло лучше очистят, чем бумага);

нет вреда для экологии (изготовление туалетной бумаги вредит природе и истощает леса);

уменьшает риск геморроя (вода не оказывает такого давления на задний проход).

Однако, бывают ситуации, когда дома нет ничего из вышеперечисленного, а момент "икс" уже наступил. Можно принять душ, очистив себя подобным образом. Газета вместо туалетной бумаги в таком случае тоже подойдет. Лучше перед использованием немного помять ее руками, чтобы газета стала мягче. Если у вас в наличии больше времени, то газету можно замочить, а потом просушить.

Вас также могут заинтересовать новости: