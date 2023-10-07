Частые ночные походы в туалет обычно связаны с избытком жидкости в организме. Однако, это все же может быть поводом для беспокойства.

Пробуждение по ночам из-за необходимости сходить в туалет - довольно распространенное явление, когда мужчины становятся старше. Однако это не обязательно делает это "нормальным", пишет The Sun.

Виновником нарушения сна часто является распространенная и нераковая проблема, называемая увеличением простаты, рассказал ведущий уролог, доктор Тед Шеффер из Северо-Западного университета на подкасте Peter Attia Drive.

Простата - это маленькая железа размером с грецкий орех, расположенная под мочевым пузырем. Ее цель - вырабатывать жидкость для производства спермы.

Видео дня

С возрастом он имеет тенденцию увеличиваться - следовательно, более 30 миллионов мужчин в возрасте 50 лет и старше встают хотя бы один раз за ночь, чтобы сходить в туалет.

Доктор Шеффер предложил три совета, которые помогут лучше спать по ночам, если ночные походы в туалет вызывают у вас раздражение и усталость.

1. Не пейте воду прямо перед сном

Советы доктора Шеффера могут показаться здравым смыслом, но он говорит, что ему приходится проводить много "базового обучения" с пациентами, посещающими его клинику и жалующимися на частые походы в туалет по ночам, что в медицине называется никтурией.

"Многое из того, что вы съедаете, выйдет наружу. Если вы увеличите потребление жидкости, у вас увеличится выделение мочи", - отмечает Шеффер.

По мнению доктора Шеффера, если вы страдаете никтурией, очень важно регулировать количество выпитого. "Не выпивайте два стакана воды непосредственно перед сном. И если вы встаете посреди ночи из-за необходимости сходить в туалет, не пейте еще один стакан воды", - сказал он слушателям подкаста.

2. Не употребляйте алкоголь перед сном

То, что вы пьете, может быть так же важно, как и время, когда вы это пьете. По словам доктора Шеффера, некоторые напитки будут обладать естественными мочегонными свойствами, то есть заставят ваш организм вырабатывать больше жидкости через два-четыре часа.

"Например, кофеин является естественным мочегонным средством и в течение определенного периода времени заставляет вас производить больше жидкости", - сказал уролог.

Он сказал, что даже просит пациентов вести "дневники мочеиспускания", в которых записывает, что они пьют и сколько они писают после этого.

Еще одним "классическим" виновником является пиво, в котором, по словам доктора Шеффера, содержится большое количество жидкости.

3. Носите гольфы до колена

Доктор Шеффер также рекомендовал мужчинам с любыми признаками задержки жидкости в ногах носить гольфы до колена перед сном.

По его словам, задержка жидкости также известна как отек, и это одна из причин, по которой многим людям необходимо ходить в туалет по ночам.

Признаки отека включают отеки лодыжек, ступней и голеней. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), это часто вызвано скоплением жидкости в этих областях.

Доктор Шеффер отметил, что с возрастом нормально вставать несколько раз за ночь. Это связано с тем, что организм выделяет меньше антидиуретического гормона, который позволяет спать всю ночь без необходимости ходить в туалет. По словам уролога, когда вы моложе, этот гормон "резко высвобождается в семь-восемь часов вечера". Он добавил, что это относится не только к мужчинам.

Повод для беспокойства

Тем не менее, отмечает Шеффер, частые ночные походы в туалет все же могут быть поводом для беспокойства. Особенно, если даже перечисленные им базовые правила не помогают.

Это может быть следствием гормонального дисбаланса или признаком рака простаты.

По данным британской организации Prostate Cancer UK, этой болезнью страдает каждый восьмой мужчина. Она поначалу может не вызывать каких-либо заметных симптомов из-за особенностей роста рака.

Но признаки могут включать в себя:

трудности с началом мочеиспускания или опорожнением мочевого пузыря;

слабый поток при мочеиспускании;

ощущение, что мочевой пузырь не опорожнился должным образом;

подтекание мочи после того, как вы закончили мочеиспускание;

необходимость мочиться чаще, чем обычно, особенно ночью;

внезапная потребность в мочеиспускании - иногда у вас может возникнуть утечка мочи еще до того, как вы доберетесь до туалета.

Если у вас возникли эти симптомы, это не обязательно означает, что у вас рак. Но лучше всего показать их терапевту.

Другие новости по теме

Как сообщал УНИАН, ранее ученые предположили, что употребление нескольких чашек кофе в день может быть связано с более низким риском развития рака простаты. Эта болезнь находится на 2 месте по частоте онкологических заболеваний у мужчин и является 6 причиной смерти от рака.

У участников исследования, которые употребляли больше всего кофе, риск рака простаты был ниже на 9%. Ранее употребление кофе связывали с более низким риском заболеваний печени, кишечника и рака молочной железы.

Вас также могут заинтересовать новости: