Ее партнер случайно узнал, что девушка была ему неверна, разблокировав ее телефон.

Мужчина выгнал свою возлюбленную из дома и разорвал с ней семилетние отношения из-за одного сообщения в ее телефоне.

Как рассказал отчаянный мужчина на Reddit, он потерял свой телефон, поэтому воспользовался гаджетом девушки, чтобы найти его. Разблокировав смартфон, он увидел открытую переписку возлюбленной с ее бывшим. Последнее сообщение свидетельствовало об измене.

Мужчина был поражен подлым поступком женщины, с которой жил под одной крышей и хотел жениться. Он сменил замки в доме и разорвал отношения.

Видео дня

"В любом случае, вместо печали и разбитого сердца это просто разозлило меня. Меня разозлило, что я так много вложил в эти отношения и женщину, которая, как я думал, станет матерью моих будущих детей. Итак, я поменял замки. На следующий день, пока она училась, я собрал ее вещи и оставил на улице. Я больше никогда не хочу ее видеть или разговаривать", - рассказал мужчина.

Более того, мужчина "поддерживал" свою девушку, когда она получала медицинскую степень, и помогал финансово. После предательства он прекратил платежи.

С мужем связались как его семья, так и его партнерша. Все умоляли его не разрушать их семилетние отношения. "Они говорят, что она сделала, неправильно, но это не причина разрушать 7+ лет отношений. Кроме того, они говорят, если я ее выгоню, она будет вынуждена бросить университет и перечеркнуть годы учебы", - пишет мужчина.

Комментаторы были твердо на стороне мужчины. Многие из них замечают, что эти отношения разрушил не он, а предательство его девушки.

Напомним, что ранее мужчина уничтожил свой счастливый брак за 48 часов из-за одного теста ДНК. Теперь дети ненавидят его за это.

Вас также могут заинтересовать новости: