Дети ненавидят его за это, а жена требует развода.

Мужчина уничтожил свой счастливый брак за 48 часов через один тест ДНК. Теперь дети ненавидят его за это.

Как пишет Mirror, у мужчины был счастливый 12-летний брак, но его всегда беспокоило то, что сын совсем на него не похож. Он обвинил свою жену в неверности и сделал секретный тест ДНК.

"У меня всегда было такое неприятное ощущение, что наш средний ребенок - не мой. Наш старший и младший очень похожи на меня, а мой средний ребенок - нет. Моя жена показала мне фотографию своего дедушки и он действительно очень похож на него, но у него просто нет никаких черт моего рода. Он очень похож на любого другого в семье. Я решил, что хочу тест на отцовство, чтобы успокоиться", - рассказал мужчина.

Видео дня

Впрочем, жена очень расстроилась, когда услышала об этом. Ее возмутили намеки на измену. Впрочем, тест ДНК подтвердил отцовство. Мужчина был счастлив и получил желанное душевное спокойствие. Впрочем, жена на это отреагировала по-другому. Она собрала детей и поехала к своим родителям.

"Когда я спросил, почему она взорвалась, она сказала мне, что подумывает расстаться со мной из-за этой шутки. Она была взбешена на меня за то, что я сомневаюсь в ее верности", - вспомнил мужчина.

Он попытался объяснить ей свои рассуждения, но она не поняла и решила вообще игнорировать его. "Она сказала, что никогда не простит мне этого, и что я надеюсь, что моя глупая гордость того стоит. Стоимость этой выходки-моя семья", - отметил мужчина.

Через некоторое время супруги обсудили будущее. Женщина объявила, что хочет развестись. Также она отметила, что никогда не простит отвратительного поведения к сыну.

"Теперь мои дети не хотят со мной разговаривать, а моя жена хочет со мной расстаться - все это из-за теста на отцовство", - отметил мужчина.

Напомним, ранее женщина серьезно задумалась о разводе с мужем после пяти лет брака. Она объяснила, что в их отношения очень часто вмешивается свекровь, указывая ей, что делать. Хотя она понимает, что это не вина мужчины, она не может принять тот факт, что он не встает на ее сторону во время ссор. Последней каплей стал тест ДНК.

Вас также могут заинтересовать новости: