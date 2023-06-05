Она выиграла иск о несправедливом увольнении из компании мужа и теперь находится в очереди на получение компенсации.

60-летняя Элеонора Белсон подала на 72-летнего супруга Тима в суд, утверждая, что он был "эйджистом", разорвав их брак и заставив ее уволиться из ювелирного бизнеса.

Иск содержал много обвинений, которые она выдвинула против своего мужа, прожив с ним в браке 11 лет. Об этом сообщает Mirror.

Женщина Великобритании обвинила супруга и в дискриминации по возрастному признаку после развода. Она рассказала суду, что мужчина бросил ее ради молодой любовницы, но ошиблась.

Видео дня

Она утверждала, что ее муж виновен в отмывании денег, финансовых злоупотреблениях и хищениях. После недельного слушания в центре Лондона ее иски были отклонены после того, как выяснилось, что это она вышла из брака, а новая избранница мистера Белсона на самом деле старше.

Но суд узнал, что отношения супругов начали портиться из-за того, что Элеонора уехала в отпуск со своим пожилым соседом, которого в юридических документах называют только "мистер Y", она завязала с ним роман в начале 2021 года.

Она все отрицала, заявив, что ему 83 года, он старый и гей, но Тим Белсон ответил, что "мистеру Y всего 76 лет, он в хорошей форме".

Также оказалось, что летом 2021 года Элеонора Белсон и "мистер Y" купили квартиру. Узнав об этом, Тим освободил супругу от должности одним днем без выходного пособия.

Единственная претензия Элеанор, которую удовлетворил суд — это признание незаконности ее увольнения. Теперь Тим обязан выплатить своей экс-супруге компенсацию.

Эйджизм — дискриминация человека на основании его возраста, распространенная как в формальных, так и в неформальных сферах жизни общества.

Девушка случайно раскрыла измену парня

Ранее пользовательница TikTok Кайла Гарднер поймала своего партнера на измене. Разоблачить неверного любимого она смогла с помощью трансляции с камеры видеонаблюдения. Драма разыгралась во время отдыха пары на круизном лайнере.

Вас также могут заинтересовать новости: