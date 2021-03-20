Жительница Франции пожаловалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как местные суды признали ее виновной в разводе из-за отказа заниматься сексом с мужем.
Читайте такжеДевушка-пастор бросила церковь ради конкурса самых красивых ягодиц Miss BumBum 2021 (фото)Об этом сообщает французское издание The Connexion.
Первое решение по делу француженки вынесли в 2019 году. Апелляционный суд Версаля постановил, что 66-летняя женщина «серьезно и неоднократно нарушала брачные обязательства», а это сделало дальнейшее сохранение семьи «невозможным». В последствии данное решение одобрил кассационный суд.
В защиту женщины выступили французские феминистские организации La Fondation des femmes и Le Collectif féministe contre le viol. Там назвали постановление суда «архаичным» и отметили, что оно лишает их подзащитную права на согласие.
Во Франции 47% всех изнасилований и попыток изнасилования совершаются бывшим или нынешним супругом жертвы.
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