Во время полета пассажирка осталась без одежды.

Инцидент, произошедший на борту самолета, доказал, что комфорт является ключевым моментом при выборе одежды, но следует дважды подумать о своем следующем наряде после унизительного опыта одной женщины.

В TikTok, онлайн-тренер по фитнесу Эмма под ником @emmafituk рассказала, как она попала в самую неловкую ситуацию, которая только могла случиться в самолете. Инцидент произошел во время полета с Золотого Берега в Сидней, Австралия.

Путешественница подумала, что приняла правильное решение, надев в самолетв топ-бандо и леггинсы, поскольку это казалось удобным нарядом, но с тех пор она предупредила других, чтобы они не повторяли ту же ошибку.

Рассказывая об инциденте в видео, которое теперь стало вирусным, Эмма, сказала: "Когда самолет приземлился, я потянулась к верхней полке, чтобы взять свою сумку, и моя бандо решила отстегнуться и оголить мою грудь. Более того, на сиденье на уровне глаз моей груди буквально сидел парень, и, слава Богу, у него хватило уважения, чтобы посмотреть в противоположную сторону".

"Но все остальные вокруг меня на 100% определенно видели, и мне хотелось, чтобы земля буквально поглотила меня. Без сомнения, это была самая неловкая вещь, которая когда-либо случалась со мной… никогда никогда, ни при каких обстоятельствах не носите бандо в самолете".

Люди в комментариях делились поддерживающими сообщениями, рассказывая, что они чувствовали ее боль или что у них был аналогичный опыт. Один человек сказал: "О нет. Могу поспорить, вы почувствовали, как покраснело ваше лицо". Другой написал: "О боже, с тобой все в порядке". Кто-то еще прокомментировал: "О боже, ты врешь. Я бы умер!" А другой пользователь признался: "Я не настолько умен, чтобы знать, что такое бандо. Хотя это отстой".

Курьезы на борту самолетов

Пилот напугал пассажиров, когда показал, как близко летают друг к другу самолеты. Люди были в ужасе, увидев, как близко самолеты приближаются друг к другу в небе, при этом некоторые заявляют, что им не нужно знать, насколько занято небо в любой момент времени.

Пассажир самолета отомстил соседу, постоянно трогавшему его кресло. Пассажир самолета рассказал, как прибегнул к решительным действиям и "отвратительно" отомстил незнакомцу, который постоянно трогал его кресло, это вызвало бурю в комментариях.

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