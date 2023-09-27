Пассажир облизал пальцы и положил их на руку надоедливого соседа.

Пассажир самолета рассказал, как прибегнул к решительным действиям и "отвратительно" отомстил незнакомцу, который постоянно трогал его кресло, это вызвало бурю в комментариях.

Как пишет Mirror, он рассказал, что летел из Германии в Македонию, но еще до того, как самолет взлетел, то почувствовал, что его кресло вздрагивает. Обернувшись, он увидел позади мужчину, который держался за спинку его кресла, но встретившись взглядом, быстро ее отпустил.

Однако потом надоедливый сосед продолжал повторять одно и то же действие несколько раз, причем отпускал кресло лишь тогда, когда раздраженный пассажир продолжал вращаться.

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После этого пассажир решил предпринять решительные действия.

"В следующий раз, когда я почувствовал, как кресло вздрагивает, делая вид, что потянулся, я щедро облизал пальцы, чуть не плюнул на них, схватил спинку своего сиденья и положил мокрые пальцы на его руку", - рассказал он на Reddit.

"Излишне говорить, что он не касался моего сиденья до конца полета", - гордо подытожил пассажир.

Читатели публикации бурно отреагировали, некоторые назвали акт мести "гениальным, но отвратительным", а многие поделились своими подобными историями.

Один из комментаторов рассказал, что на одном из концертов парень позади постоянно клал руку ему на спину. "Поэтому я хватал его руку и держал ее каждый раз, когда он толкался. В конце концов я обернулся и сказал: смотри, чувак, если ты продолжишь прикасаться ко мне, мы будем держаться за руки до конца концерта. И он сразу перестал меня беспокоить", - рассказал он.

Другой рассказал, как проучил женщину, которая постоянно опиралась на спинку его сиденья в самолете, чтобы встать. "Когда я услышал, как она сказала своей соседке, что собирается воспользоваться туалетом, я немного наклонился вперед и нажал кнопку откидывания сиденья. Как только она схватила кресло, оно отскочило назад без сопротивления, и я вскрикнул, словно она на меня напала. Она избегала моего места до конца полета", - рассказал комментатор.

Ранее стюардесса рассказала, какие пассажиры больше всего раздражают членов экипажа.

Среди причин раздражения она в частности назвала пренебрежительное отношение к персоналу и ожидание, что бортпроводники заставят других пассажиров поменяться с вами местами.

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