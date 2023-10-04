Люди были в ужасе, увидев, как близко самолеты приближаются друг к другу в небе, при этом некоторые заявляют, что им не нужно знать, насколько занято небо в любой момент времени.

Пилот шокировал пассажиров самолета, показав, насколько загружено небо на высоте 36 000 футов.

Пилот, опубликовавший посты в TikTok под ником @flyhigh738, заснял вид из кабины, на котором видно голубое небо и облака под ними. Над видео было написано: "Когда ты путешествуешь на самолете и думаешь, что небо такое большое, что ты там один".

"На самом деле вы почти всегда летаете так близко к другим самолетам, поскольку мы большую часть времени следуем стандартным воздушным трассам, своего рода как автомагистрали в небе", - говорит автор видео.

На видео указано, что самолеты, попавшие в кадр, находились всего в 1000 футах или 300 метрах друг от друга. "Красиво, не правда ли?", — сказал голос за кадром, но некоторые не согласились с этим наблюдением.

В комментариях к видео многие люди были шокированы расстоянием между самолетами, а один из них прокомментировал: "Это безумие, как мы доверяем свою жизнь людям, которых никогда не встречали, и машинам, о которых мы ничего не знаем". Кто-то другой спросил: "Есть ли у самолетов гудки?" Другой пошутил: "Разговариваете по телефону во время вождения? Три балла в ваших правах, сэр".

"Информация, которую мне не нужно было знать", — написал другой. "Страшно и впечатляюще". Пользователь TikToker прокомментировал: "Летаю всю свою жизнь, но чем старше я становлюсь, тем более неестественным мне кажется полет по воздуху на высоте 35 000 футов в трубе. Странно, я знаю"". "И вы не мигаете друг другу фарами, как дальнобойщики, автобусы и т. д.!?", — написал любопытный флаер, и пилот ответил: "Иногда делаем, но ночью!

Инциденты в самолете

Разъяренный пассажир самолета "мерзко" отомстил соседу, постоянно трогавшему его кресло. Пассажир облизал пальцы и положил их на руку надоедливого соседа.

Мужчине аплодировали в самолете, когда из-за его жалобы высадили пассажира. Мужчина сообщил стюардессе о том, что другой пассажир вел себя некорректно по отношению к двум женщинам.

Бортпроводница призналась, что не так с едой в самолете. Вкус пищи на высоте в много тысяч метров ощущается не так, как обычно.

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