Также обязательно протирайте ящики и шкафчики, которыми хотите пользоваться, ведь их персонал иногда не убирает так тщательно, как вы ожидаете.

Работник отеля призвал туристов всегда проверять туалет в номере, если они останавливаются в стране с теплым климатом. Он советует смывать воду в туалете каждый раз, когда вы входите в свою комнату.

Об этом пишет Express. Этот совет на первый взгляд кажется странным, но вы определенно захотите придерживаться его, когда узнаете причину.

Дело в том, что в местах с жарким климатом много насекомых. А участки возле унитаза и он сам является идеальным местом для укрытия для жутких ползунов, особенно пауков. Такой совет особенно актуален для мест вроде Таиланда или Австралии.

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Также стоит обратить внимание на ящики и шкафчики, ведь часто предыдущие гости оставляют там довольно неприятные "сюрпризы". Поэтому убедитесь, что у вас с собой пачка антибактериальных салфеток.

"В большинстве отелей, особенно бюджетных, уборку делают очень быстро между гостями. Она включает в себя очистку поверхностей и смену постельного белья, но внутреннюю часть шкафов или ящиков не убирают каждый раз. Гостиничные уборщики обнаружили, что интимные вещи являются одними из самых распространенных вещей, которые оставляют в гостиничных номерах, как правило, в ящике у кровати, поэтому быстрое их вытирание поможет вам успокоиться", – говорится в материале.

Другие советы туристам

Эксперты рассказали, как можно сэкономить на путешествиях на самолетах Ryanair. Хотя этот перевозчик известен своими бюджетными тарифами на полеты, есть несколько лайфхаков, которые помогут избежать лишних трат.

Во-первых, не стоит переплачивать за место, чтобы сидеть рядом с кем-то. Большинство пассажиров, которые не доплачивали, все равно сидели со своими знакомыми.

Кроме того, эксперты советуют брать меньше сумок. В некоторых случаях вам может быть выгоднее взять один чемодан на 20 кг, чем два по 10.

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