Рекомендуется использовать меньше моющего средства.

Эксперты ответили, действительно ли необходимо добавлять кондиционер во время стирки, пишет The Washington Post.

"Кондиционер может дольше сохранять одежду в хорошем состоянии, поскольку он уменьшает трение во время сушки. Это помогает предотвратить изнашивание волокон", - отметила старший директор по цифровым коммуникациям Американского института уборки Джессика Эк.

Кроме того, те, кто регулярно пользуется кондиционером, говорят, что он делает одежду мягкой и приятно пахнущей, а также уменьшает складки и исключает статическое электричество.

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Однако, что касается того, необходим ли кондиционер, то, скорее всего, нет, отмечается в публикации.

"Кондиционер для белья работает, но не по той причине, по которой вы думаете. Когда вы перебарщиваете с использованием моющего средства, белье становится жестким. Но вам не нужен кондиционер. Вместо этого я говорю людям использовать меньше моющего средства - всего две столовые ложки на загрузку - и белье станет естественным образом мягким", - посоветовал єксперт по стирке Патрик Ричардсон.

Также в публикации перечислены вещи, при стирке которых эксперты рекомендуют никогда не использовать кодиционер:

детская пижама,

полотенца,

спортивная одежда,

купальники или нижнее белье.

В качестве альтернативы Ричардсон посоветовал скорректировать режим стирки:

"Если вы хотите придать одежде аромат, используйте ароматизированное моющее средство. Если проблема в статическом электричестве, не сушите белье в сушильной машине так долго".

Отдельно в статье указывается, что кондиционеры могут быть вредными для окружающей среды и здоровья человека. В частности, по словам биолога-эколога из Green Seal Лизы Хендерсон, несколько ингредиентов смягчителей связаны с астмой, эндокринными нарушениями, раздражением кожи.

Напомним, ранее УНИАН писал, что будет, если не пользоваться кондиционером для белья.

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