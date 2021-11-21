Местные жители такому "соседству" уже не удивляются.

В оккупированном боевиками "ДНР" Донецке посреди города заметили стадо баранов.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист и представитель Украины на минских переговорах Денис Казанский.

Животных заметили неподалеку от Дома культуры имени Франко в Кировском районе.

"Хроники одичания", - коротко описал происходящее Казанский.

— Денис Казанський (@den_kazansky) November 20, 2021

В комментариях к видео пользователи бурно отреагировали на увиденное, прямо связав деградацию ранее процветавшего города с приходом туда боевиков и россиян.

"Так вот как выглядит процветание!", "Местный колорит нового населения донбабве", "Именно так себе и представлял Абхазию", "Несогласованный митинг", "Похоже на начало фильма-апокалипсиса", "Отскочили в 19 век", "За кого идут голосовать на этот раз?", - написали авторы комментариев.

Как писал ранее сайт 62.ua, подобное зрелище жители Кировского района наблюдают не первый год. Бараны там пасутся во дворе школы № 93 по улице Карла Маркса, о чем свидетельствуют фото жителей оккупированного города.

Ранее в Донецке показали на видео гуляющую по городу стаю диких кабанов.

Как известно, город был оккупирован боевиками весной 2014 года после проведения фейкового "референдума".

Автор: Виолетта Орлова