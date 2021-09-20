Диких животных засняли на видео возле остановки общественного транспорта, узнали журналисты.

В Донецке, который находится под контролем боевиков самопровозглашенной "ДНР", посреди дороги на видео засняли стаю кабанов.

Кабаны засняты в субботу вечером, 18 сентября, возле остановки общественного транспорта "Мариупольская развилка" (расположена на ул. Кирова), говорится в Telegram-канале "Типичный Донецк".

На ролике видно, что сначала на пустую дорогу выбежали около десяти диких кабанов, а потом к ним присоединилось еще одно животное.

"Просто стая кабанов на "Мариупольской развилке"…", – говорится на канале.

Ряд интернет-пользователей по-разному прокомментировали видео.

"Уже даже кабаны мигрируют с "ДНР", – написал Dimon.

Читайте такжеВ "ДНР" показали на видео зловонные кучи мусора и лужи стоков во дворах"Укр. ДРГ (диверсионно-разведывательная группа – Ред.)?", – пошутил Валера Ука ука.

"Дичаем потихоньку", – считает Inna Phoenix.

"Охота запрещена вот и расслабились", – поделилась мнением Елена.

"С голосования вернулись местные (в РФ 17-19 сентября проходили выборы в Госдуму – Ред.)?", – спросил пользователь, который решил скрыть имя.

Ранее журналисты узнали, что псевдовласти "ДНР" довели ситуацию в Донецке до такого состояния, что в вечернее время там невозможно дождаться общественного транспорта.

Напомним, в 2014 году пророссийские боевики захватили часть Донецкой и Луганской областей и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". На Донбасс вторглись российские войска.

Власти Украины сначала дали старт антитеррористической операции, а потом вместо нее началась операция Объединенных сил.

Автор: Екатерина Присяжнюк