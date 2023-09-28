Эти советы помогут сохранить ваше авто в идеальном состоянии.

Эксперт по мойке автомобилей назвал четыре вещи, которые вы никогда не должны делать на автомойке. Выполняя эти советы, вы сохраните авто в идеальном состоянии.

Мужчина, известный в TikTok под ником Expect Car Care, опубликовал видео с четырьмя основными советами, пишет The Sun. Первое правило, которому вы должны всегда следовать – никогда не начинайте мыть кузов автомобиля, если не вымыли колеса. Обычно, именно они являются наиболее грязными частями авто, поэтому вы рискуете "заляпать" чистенький кузов, если отложите это напоследок.

Второй важный совет – не трогайте покрытие перед тем, как проведете предварительную мойку с помощью спецсредства. Так вы сможете защитить краску от пятен и повреждений.

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Третье, но не менее важное правило – всегда мыть авто, выполняя прямые движения. По словам специалиста, стоит избегать круговых движений губкой или струей воды под высоким давлением. Так вы не только избежите пятен от мыла, но и придадите своему автомобилю блеск – он будет выглядеть как новый.

Напоследок мужчина посоветовал никогда не ездить без защитного покрытия или воска. Наносить его после мойки – золотое правило.

Другие советы автомобилистам

Известный в сети механик по имени Крейг рассказал, как купить подержанный автомобиль и не "прогореть". Чтобы не стать жертвой мошенников, сначала проверьте смазку и охлаждающую жидкость в авто.

Далее Крейг советует обратить внимание на полную историю обслуживания автомобиля. Так вы сможете узнать, как ухаживали за машиной, где и сколько раз ее ремонтировали.

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