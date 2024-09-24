Некоторые из этих правил люди нарушают почти ежедневно.

Большое количество людей не задумывается о том, что привычные для нас действия могут повредить стиральную и сушильную машины во время стирки.

Исполнительный директор, руководитель отдела CE CARE и сервисного обслуживания Samsung и Dacor Николас Веберт и преподаватель и эксперт по бытовой технике в AJ Madison Джессика Петрино составили для Real Simple список, который поможет вам понять, чего стоит избегать.

Оставлять молнии открытыми, а карманы полными

Веберт советует перед стиркой выворачивать карманы и застегивать пряжки на одежде, поскольку оставленные вещи могут повредить уплотнитель дверцы, поцарапать барабан, а также сломать лопасти крыльчатки или застрять в сливном насосе. А забытые в карманах карандаши, бальзамы для губ и жвачки могут расплавиться в сушильной машине, загрязнив барабан и белье.

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Использовать слишком много порошка и ополаскивателя

Оба эксперта сходятся на том, что чрезмерное количество стиральных средств может сократить срок службы стиралки. Могут появиться отложения, которые будут разрушать уплотнители и прокладки. Кроме того, избыток делает одежду липкой и задерживает на теле грязь.

Никогда не чистить стиральную машину

Авторы советуют чистить эту технику минимум раз в месяц, избавляясь от грязи и остатков стиральных средств. А если вы живете в жаркой и влажной местности или часто стираете сильно загрязненные вещи, чистку стоит проводить дважды.

Использовать сушильные листы

Веберт рассказывает, что простыни покрываются налетом во время использования сушилки, что приводит к накоплению ворса на фильтре. Мужчина предлагает использовать шарики для сушки шерсти. Если же вы продолжите пользоваться листами, то не берите больше, чем рекомендовано на упаковке, и часто снимайте фильтр для очистки.

Не удалять ворсинки из сушилки

Сушильный фильтр следует очищать после каждой загрузки белья, поскольку даже тонкий слой ворса увеличивает нагрузку на сушильную машину. Это может привести к перегреву двигателя и пожару.

Игнорировать вентиляционную систему сушилки

Если у вас не вентилируемая сушилка, то в помещении есть трубопровод, который соединяет машину с внешним вентиляционным отверстием. Соединитель и внешнее вентиляционное отверстие могут засоряться влажным ворсом и мусором, что является основной причиной пожаров в американских домах. Вентиляционную систему сушилки следует тщательно чистить по крайней мере раз в год.

Не обращать внимание на водопроводные линии

Эксперты советуют не менее двух раз в год проверять шланги за стиральной машиной. Они объясняют, что вода в шлангах постоянно находится под давлением, если водопроводный кран не перекрывают. Это может привести к разрыву слабых мест, особенно в пластиковых или резиновых шлангах.

Владельцам стиралок советуют перекрывать водяной кран, отсоединять шланги и сливать воду в ведро. Необходимо проверять их на наличие трещин, а также вымывать мусор.

Перегружать приборы

Петрино и Веберт предостерегают от перегрузки стиральной машины грязным бельем, поскольку оно оставляет пятна на двигателе, ремнях и подшипниках. По словам мужчины, перегрузка сушилки может уменьшить поток воздуха и привести к ее перегреву.

Не обращать внимания на отсутствие вентиляции

Во время работы стиральные машины и двигатели сушилок выделяют тепло, поэтому необходимо обеспечивать надлежащую вентиляцию приборов со всех сторон.

Не выравнивать приборы

По словам Петрино, при установке стиралки надо убедиться, что с ее нижней части сняты транспортные болты, а регулируемые ножки выровнены. Это особенно важно в подвалах и старых домах с неровным полом. Перегрузка может вызвать дисбаланс в барабане и чрезмерный износ подшипников. Он добавил, что сбалансированные стиральные и сушильные машины безопаснее, менее шумные и имеют лучшую производительность.

Закрывать дверцу

Внутри стиральной существует идеальная среда для роста плесени и грибка. Если оставлять одежду в барабане и закрывать дверцу, то избыток влаги не успевает испариться.

Другие советы для стирки

Ранее эксперты, которые разбираются в уходе за одеждой, рассказали, какие вещи вообще не стоит стирать в стиральной машине.

Также УНИАН публиковал перечень вещей, которые можно стирать при температуре воды в 60 градусов. В то же время есть виды ткани, для которой такой режим будет разрушительным.

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