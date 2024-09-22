В списке есть шелковые и кожаные изделия.

Эксперты по уходу за одеждой Гвен Уайтинг и Линдси Бойд из The Laundress объяснили, какие вещи никогда не следует стирать в стиральной машине, пишет marthastewart.com.

По их словам, в машинку лучше не загружать:

Кашемир и шерсть. И Уайтинг, и Бойд рекомендуют стирать любимые пуловеры и кардиганы вручную, чтобы избежать разрывов, зацепок и деформации. Чтобы постирать, наполните раковину, ванну или таз водой и добавьте мягкое моющее средство, советуют специалисты. Погрузите вещи в воду, покрутите ее в воде и оставьте замачиваться на полчаса; потом слейте воду и прополощите, пока вода не станет чистой.

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Шелк. Для шелковых вещей тоже предпочтительна ручная стирка. По словам экспертов, это лучший и самый безопасный метод, чтобы избежать риска усадки, зацепок и других повреждений. Для этого используйте прохладную воду и мягкое моющее средство.

Бюстгальтеры. Как отметили специалисты, бюстгальтеры во время стирки в стиральной машине могут растянуться и потерять форму. Их тоже стоит стирать вручную.

Структурированная одежда. Бросать в стиралку ваш любимый облегающий брючный костюм или симпатичную плиссированную юбку не лучший вариант, говорят эксперты. Они рекомендуют подобные вещи сдать в надежную химчистку.

Одежда с украшениями. Вещи с красивыми украшениями редко выглядят наилучшим образом после стирки. Есть риск, что они в конечном итоге зацепятся за другие предметы в машине и, возможно, за нее саму. Эксперты рекомендуют стирать их вручную в небольшом количестве теплой воды с мягким моющим средством с замачиванием на 20 минут.

Кожаные изделия. Уайтинг, и Бойд советуют избегать стирки кожаных изделий в машинке. По их словам, натуральная кожа может садиться из-за реакции на воду. Если изделие не слишком загрязнено, тщательно протрите его детской салфеткой.

Напомним, ранее УНИАН писал, как вывести пятна с подушек в домашних условиях.

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