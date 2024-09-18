Некоторые ткани могут просто не пережить такую температуру.

Как правило, 40 и 60 градусов - это самые распространенные температурные режимы, на которых стирается одежда украинских хозяек. Оказалось, что есть вещи, которые нельзя очищать в такой воде. УНИАН выяснил, что можно стирать при 60 градусах, а для чего лучше выбирать иной режим.

Какие вещи нельзя стирать при 60 градусах - список

Существует 4 вида ткани, которая точно потеряет свои свойства, если заставить ее стираться при такой температуре, запомните их:

Синтетика - утрачивает и форму, и цвет вне зависимости от продолжительности стирки. Наиболее оптимальный вариант - 30-40 градусов.

- утрачивает и форму, и цвет вне зависимости от продолжительности стирки. Наиболее оптимальный вариант - 30-40 градусов. Батист, бамбук, поплин - сразу после стирки с ними ничего не будет, но они начнут быстрее изнашиваться. Лучше всего использовать для этих тканей режим в 40 градусов.

- сразу после стирки с ними ничего не будет, но они начнут быстрее изнашиваться. Лучше всего использовать для этих тканей режим в 40 градусов. Шелк - категорически запрещено подвергать нежный шелк воздействию высоких температур. Оптимальный вариант - 30 градусов.

- категорически запрещено подвергать нежный шелк воздействию высоких температур. Оптимальный вариант - 30 градусов. Тюль, вискоза, кружево, шерсть - могут растянуться или, наоборот, "сесть", поэтому во избежание деформации вещей ставьте не больше 30 градусов и максимум 50 минут по времени.

То есть, если вы сомневаетесь, можно ли стирать полиэстер при 60 градусах, лучше не экспериментировать. Даже если производитель указывает на этикетке температуру в 40-60 градусов, то желательно склоняться к нижнему пределу.

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Что можно стирать при 60 градусах

Есть вещи, для которых стирка при 60 градусах не травматична - ткани, из которых сделана одежда, нормально переносят такие высокие температуры. К примеру, это касается детской одежды, сделанной из натуральных тканей - температура 60 градусов "убьет" любые бактерии.

Можно ли стирать джинсы при 60 градусах? Да, но это должен быть максимальный порог. Если использовать температуру выше, то джинсы могут "сесть".

Также важно запомнить, можно ли стирать трусы при 60 градусах - это зависит от ткани, из которой они сделаны. Синтетику, как мы уже сказали, категорически запрещено подвергать таким температурам, лучше использовать 30-40 градусов. Натуральное хлопковое белье можно постирать при 60, если оно цветное, а белое выдержит и 90 градусов.

Можно ли стирать постельное белье при 60 градусах и что делать с полотенцами

Для того чтобы понять, можно ли стирать постельное белье при 60 градусах, нужно разобраться в том, из какой ткани оно сделано:

лен, белый хлопок - 60 градусов и выше;

обычный хлопок, бязь, сатин, поплин - максимум 40 градусов.

Отсюда вывод - прежде чем загрузить белье в стиральную машинку, обязательно изучайте состав ткани на этикетке. Что касается того, можно ли стирать полотенца при 60 градусах, то для белых допустимо ставить и 90, а вот для цветных максимально допустимый предел как раз 60. Не переживайте о том, что будет, если хлопок стирать при 60 градусах - эта ткань любит "погорячее", поэтому ничего с изделием не случится.

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