Демонстрировать реальную ракету в КНДР не стали бы.

Профессор Института проблем Дальнего Востока Ким Дон Йоп считает, что продемонстрированная Северной Кореей новая ракета является, вероятнее всего, обычным макетом.

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Об этом он заявил в комментарии СМИ, цитирует российское агентство РИА Новости.

По его словам, настоящее оружие такого масштаба вряд ли показывали на камеры. В то же время профессор добавляет, что "Пуккиксон-5" вообще не стоит считать реальной существующей ракетой. Так, "Пуккиксон-4" еще ни разу не летала, а "Пуккиксон-3" запускали только с баржи, хоть ее якобы должны спускать с подводных лодок.

"Внешняя форма "Пуккиксон-5с" существенно не изменилась по сравнению с "Пуккиксон-4с", которую демонстрировали на 75-летие Трудовой партии Кореи. Есть вероятность, что это пустой макет, сделанный на уровне начальных конструкторских планов", – отметил он.

Ким Дон Йоп отметил, что демонстрировать реальную ракету не стали бы и по причине, что по ее форме можно определить некоторые характеристики.

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Автор: УНИАН