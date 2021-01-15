В Пхеньяне во время военного парада, посвященного съезду Трудовой партии Кореи, представили новую баллистическую ракету подводного базирования.

На военном параде по случаю завершения съезда "Трудовой партии" КНДР и при участии северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые показали новые баллистические ракеты, которые изготовили в стране.

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Как передает Reuters на параде на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне была представлена военная техника, в частности танки и ракетные установки. На фото также попали новые варианты баллистических ракет малой дальности.

"Самое мощное оружие в мире баллистические ракеты с подводных лодок, выезжали на площадь одна за другой, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил", - передает BBC со ссылкой на государственное северокорейское агентство KCNA.

Кроме новой ракеты, которая запускается с подводной лодки, на параде показали несколько баллистических ракет малой дальности.

Ранее южнокорейский аналитический центр предположил, что КНДР проведет испытания межконтинентальных баллистических ракет в первые месяцы работы нового президента США Джо Байдена. В прошлом страна уже встречала смену руководства США военными провокациями, чтобы проверить реакцию Вашингтона и привлечь внимание новой администрации.

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Автор: УНИАН