На военном параде по случаю завершения съезда "Трудовой партии" КНДР и при участии северокорейского диктатора Ким Чен Ына впервые показали новые баллистические ракеты, которые изготовили в стране.
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Как передает Reuters на параде на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне была представлена военная техника, в частности танки и ракетные установки. На фото также попали новые варианты баллистических ракет малой дальности.
"Самое мощное оружие в мире баллистические ракеты с подводных лодок, выезжали на площадь одна за другой, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил", - передает BBC со ссылкой на государственное северокорейское агентство KCNA.
Кроме новой ракеты, которая запускается с подводной лодки, на параде показали несколько баллистических ракет малой дальности.
Ранее южнокорейский аналитический центр предположил, что КНДР проведет испытания межконтинентальных баллистических ракет в первые месяцы работы нового президента США Джо Байдена. В прошлом страна уже встречала смену руководства США военными провокациями, чтобы проверить реакцию Вашингтона и привлечь внимание новой администрации.
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