Основатель корпорации Майкрософт считает, что Маск не должен делать откровенные политические заявления в поддержку тех или иных европейских партий.

Американский бизнесмен Билл Гейтс не одобряет то, что известный разработчик Илон Маск вмешивается в политику иностранных государств, таких как Великобритания и Германия, пишет Business Insider.

"Это действительно безумие, что он может дестабилизировать политическую ситуацию в странах. Я думаю, что в США иностранцам запрещено давать деньги. Другие страны, возможно, должны принять гарантии, чтобы убедиться, что сверхбогатые иностранцы не искажают их выборы", - отметил Гейтс в интервью британской газете The Times.

По словам основателя корпорации Майкрософт, Маск не должен делать такие откровенные политические заявления в поддержку тех или иных европейских партий.

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"Я думал, что правила игры заключаются в том, что вы выбираете ограниченное количество вещей, о которых вам не безразлично, сосредотачиваетесь на нескольких важных вещах, а не говорите людям, за кого они должны голосовать. Если кто-то суперумный, а это так, он должен подумать, как он может помочь. Но это популистские разговоры", - считает Гейтс.

В BI напомнили, что это не первый случай, когда Гейтс не соглашается с Илоном Маском. В частности, в 2021 году бизнесмен отметил, что его не интересуют космические путешествия, которыми занимается Маск.

"Я не думаю, что ракеты - это решение. Но, возможно, я чего-то не понимаю", - отметил Гейтс, добавив, что лучше потратил бы свои деньги на вакцины, чем купил бы билет в космос.

Вмешательство Илона Маска в европейскую политику - что известно

Как писал УНИАН, недавно Илон Маск выступил на съезде ультраправой партии Германии "AfD". Он считает, что партия "Альтернатива для Германии" является главной надеждой для страны. Также Маск отметил, что нынешнее немецкое правительство "не заинтересовано в здоровье и благосостоянии немецкого народа".

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Илон Маск угрожает европейской демократии, поддерживая ультраправых. По его словам, такая поддержка является абсолютно неприемлемой.

Однако миллиардер не остановился и решил вмешаться и во внутреннюю политику Британии. В частности он начал информационную атаку на правительство Кира Стармера в Великобритании. Маск обвинил Стармера в том, что он не привлек к ответственности этнические банды, которые похищали и насиловали детей, когда премьер еще был руководителем британской прокуратуры в 2008-2013 годах.

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