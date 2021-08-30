Молодая британка узнала, что беременна за четыре часа до родов - ребенка в своей утробе она принимала за вздутие в животе.
Об этом сообщает Metro.
Курьез произошел с 25-летней Лорной Гудингс из английского города Нортгемптон.
Когда в начале августа ей стало плохо на вечеринке, друзья отвезли ее в больницу, где врачи ошеломили ее новостью.
Читайте такжеИтальянка пожаловалась врачу на отекание ног: причиной стала неожиданная 8-месячная беременность"Медики сказали мне, что я на 38 неделе беременности и у меня роды. Я не могла в это поверить", - признается Лорна.
Примечательно, что в июле женщина сдавала тест на беременность, но он оказался ложноотрицательный.
Через четыре часа после госпитализации она родила дочь Дафну, которая стала приятной неожиданностью не только для своей мамы, но и для ее 42-летнего мужа Ника Бурдяка.
Девочка родилась здоровой и с весом около 3,7 кг.
Для пары это уже второй ребенок - впервые они стали родителями в июне 2020 года, когда у них родилась первая дочь Вивьен.
Ранее УНИАН сообщал о другой англичанке, которая не подозревала, что беременна, и в итоге родила мальчика на полу в кухне.