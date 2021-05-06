В Соединенных Штатах Америки женщина родила прямо в самолете.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Роженица уверяет: до последнего не знала, что была беременна. Женщина летела из штата Юта на Гавайи отдыхать, когда начались схватки. К счастью, на борту в тот момент как раз были 3 медсестры-акушерки и врач. Для операции использовали все, что было под рукой: горячую воду в бутылках и даже электронные часы, чтобы измерять пульс.
В конце концов женщина родила здорового мальчика, хотя малыш появился на свет на 29-й неделе беременности. То есть на десять недель раньше нужного срока. Ребенка женщина назвала Раймондом. Пока малыш подрастет, он будет оставаться под наблюдением врачей в госпитале Гавайев.
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