Также можно отварить картофель заранее.

Чаще всего лайфхаки по приготовлению пюре касаются уже самого процесса смешивания картофеля с маслом, молоком или сливками. Однако, есть свои нюансы и в варке корнеплодов.

Как пишет Тhe kitchn, время варки зависит от того, какой сорт картофеля вы используете и в каком виде готовите - целым или измельченным.

Приготовление целого картофеля продлится около 30 минут, тогда как порезанный на кусочки можно довести до готовности уже за 10-15 минут. Добавлять картофель советуют в холодную воду, чтобы обеспечить равномерное приготовление.

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Для проверки на готовность советуют использовать зубочистку или вилку. Они должны входить легко и без сопротивления, но картофель не должен разваливаться.

Также можно отварить картофель за несколько часов до приготовления пюре и хранить его холодильнике. В этом случае рекомендуют овощи немного недоваривать, поскольку разогревать их нужно будет в горячей воде.

Советы по приготовлению картофеля

Ранее УНИАН публиковал девять лучших советов для приготовление вкусного пюре и как сделать самое вкусное картофельное пюре по версии The New York Times.

Кроме того, раскрыли рецепт бархатного пюре от легендарного шеф-повара Робюшона со звездой Мишлен.

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