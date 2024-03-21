Одна щепка способна превратить яичницу в нечто невероятное.

Покойная королева Великобритании Елизавета II еще при жизни была иконой трендов: легендарная бабушка даже в почтенном возрасте могла "сделать" настроение британцами своими шутками.

Как в 2021 году - когда посмеялась над неузнавшими ее туристами, или же в 2020 - запустив авторскую линию джина под зимние праздники. Не секрет, что самые любимые блюда монарха были неприхотливыми. Букингемский дворец как-то раскрыл, что она в одиночестве почти не употребляла пищу с крахмалом, а на обед - предпочитала есть более диетические блюда. Например, лосось. Но как насчет утренних ритуалов королевы?

The daily meal утверждает, есть 2 секретных ингредиента, способных превратить вашу яичницу в "королевскую". Издание пишет, что Елизавета любила нежные яйца с исключительными специями - это мускатный орех и лимонная цедра.

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Как именно готовилось блюдо

Речь идет о постепенном способе приготовления яиц. Повар королевы взбивал их вместе с ложкой молока и жарил на сковороде, смазанной сливочным маслом (использовал тоже 1 ст. ложку). Секрет заключался в том, чтобы добавить упомянутые приправы до момента, когда яйца полностью схватятся, чтобы специи попали в структуру блюда.

Издание отмечает, что мускатный орех способен придать вашей утренней "тарелке" пикантности. Это распространенный секретный ингредиент многих вкусных блюд. Например, его также добавляют в лазанью. Чтобы почувствовался вкус муската, достаточно дать щепотку специи. Таким образом яичница Елизаветы имела привкус ореха, плюс, довершала вкусовую композицию щепотка натертой цедры. Вам понадобится чайная ложка очень мелко натертой кожуры.

Но это еще не все, если говорить о разновидностях яичницы Елизаветы. Королева также любила есть яйца, украшенные измельченным луком и щепоткой свежемолотого перца. Обычно, монарх наслаждалась завтраком самостоятельно.

Отметим, что этот рецепт также можно фантастически совместить на тосте. Считается, что Елизавета II вела здоровый образ жизни, предпочитая более скромные блюда домашней кухни. Поэтому советуем попробовать "королевские вкусы", поэкспериментировать с ним.

Смерть королевы Елизаветы II и ее преемник

Напомним, Елизавета II правила Британией 70 лет и 7 месяцев. Ее короновали 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Это событие вошло в историю как первая церемония, которую согласился транслировать Букингемский дворец по телевидению. За годы правления монарха в Британии сменилось несколько глав правительства, период Елизаветы II считается самым длинным в истории британских королей.

Королева умерла в возрасте 96 лет, траур был объявлен 8 сентября 2022 года. Она ушла из жизни естественно, а последние дни провела с легким сердцем (еще 6 сентября любовалась своими лошадьми).

Ее преемником на престоле стал сын Чарльз III в возрасте 73 лет. Однако впоследствии Британию шокировала новость о том что, он болеет раком.

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