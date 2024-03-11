Эту крупу считают здоровой альтернативой другим крупам, потому что на содержит белок и не содержит глютен.

Когда речь заходит о здоровой пище, мало кто вспоминает про киноа. Она входит в меню любого ресторана, заботящегося о здоровье, ее часто рекомендуют диетологи, а такие знаменитости, как Ева Мендес, Зои Салдана и Кэти Перри, публично признавались в любви к этому продукту.

Издание USA Today пишет, что объем рынка киноа в прошлом году составил 382 миллиона долларов и, как ожидается, будет расти и дальше.

"Вкусная, питательная и универсальная, киноа за последние несколько десятилетий завоевала популярность как высокобелковая, безглютеновая, цельнозерновая основа для многих блюд", - говорит доктор Ума Найду, директор отделения психиатрии питания и образа жизни в Массачусетской больнице общего профиля и биолог-диетолог.

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Что такое киноа

Киноа - это вид съедобных семян, которые бывают разных цветов, включая черный, красный, желтый и белый, по данным Гарвардской школы общественного здоровья имени Т.Х. Чана. Она культивируется уже более 5 000 лет и произрастает в Андском регионе Южной Америки.

Она собирается как механически, так и вручную и известна как хороший источник антиоксидантов, витаминов и минералов, таких как фолат, марганец, фосфор, железо, витамин B1 и магний.

"Киноа часто рекламируется как высокобелковый продукт, хотя я не считаю ее высококачественным источником белка, поскольку в ней содержится всего 8 граммов на чашку", - говорит Эбби Лангер, клинический диетолог, дипломированный специалист по питанию и основатель Abby Langer Nutrition. "Учитывая, что большинство здоровых людей должны потреблять 25-30 граммов белка во время каждого приема пищи, объем квиноа, который мы должны съесть, чтобы достичь этого, будет огромным".

Среди дополнительных преимуществ киноа - ее универсальность и то, что ее приготовление не занимает много времени.

"На приготовление уходит всего 15 минут, и она может стать основой для питательной каши, гарнира или ингредиентом в таких рецептах, как фаршированные перцы", - говорит Джилл Вайзенбергер, MS, RDN, дипломированный диетолог из Вирджинии.

Киноа - это рис или зерно

Главная путаница вокруг киноа - это ее классификация.

"Хотя киноа технически является семенами, мы классифицируем ее как цельное зерно, потому что ее питательный профиль схож с другими цельными зернами", - объясняет Вайзенбергер.

И в отличие от некоторых цельных зерен, таких как ячмень, рожь и пшеница, киноа не содержит глютена. Кроме того, она лучше регулирует уровень глюкозы, чем рафинированные злаки, такие как белый рис.

"Поскольку киноа содержит белок, клетчатку и микроэлементы, она меньше влияет на уровень сахара в крови", - объясняет Найду.

Можно ли есть киноа каждый день

Вайзенбергер хвалит киноа как "суперпитательный продукт", хороший источник пищевых волокон и вышеупомянутых витаминов и минералов, но она советует помнить о калорийности при регулярном употреблении.

"Как и в других зерновых, в чашке вареной киноа содержится около 225 калорий, поэтому те, кто следят за своим весом, должны контролировать порции", - советует она.

Найду также отмечает питательные свойства киноа, но при этом отмечает, что "даже относительно здоровые продукты должны употребляться в меру и как часть общей сбалансированной диеты". Исходя из этого, она советует есть киноа лишь "несколько раз в неделю" и сочетать ее с другими полезными продуктами.

"Сосредоточьтесь на добавлении богатых клетчаткой овощей, листовой зелени, полезных жиров, таких как оливковое масло, авокадо, орехи, семечки, и большого количества постных белков", - советует она.

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