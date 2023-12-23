Эти пять ошибок портят ваш приготовленный картофель.

Картофель - это едва ли не обязательное блюдо на каждом столе, однако мы все делаем ошибки при его приготовлении.

Об этом заявляет британский шеф-повар Джефф Бейкер, готовивший для покойной королевы Елизаветы. Как пишет Mirror, речь идет о пяти ошибках, которые портят вкус блюда.

В частности, многие использует для приготовления старый картофель, вместо того, чтобы купить свежий. По словам повара, если овощ мягкий и сморщенный, его нужно выбросить.

Видео дня

Он также советует подбирать сорт картофеля под тип приготовления. Одни лучше подходят для жарки, а другие - для отваривания или тушения. Правильный сорт позволит поднять ваше блюдо на новый вкусовой уровень.

Еще одна ошибка - чрезмерное использование масла. Это приводит к тому, что картофель может оказаться подгоревшим снаружи и несколько сырым внутри. Для быстрого приготовления рекомендуется перед жаркой отварить овощи в течение 10 минут в подсоленной воде.

Бейкер указывает, что большинство готовит картофель в очень маленькой посуде. Из-за этого онвместо того, чтобы жариться и получить хрустящую корочку, начинает тушиться. Лучше возьмите дополнительную посуду и получите тот результат, который планировали.

Кроме того, часто картофель оставляют в духовке слишком долго.

"Я бы порекомендовал не менее 30 минут при 220°C/200°C с вентилятором, проверяя каждые 10-15 минут и встряхивая, чтобы сделать его более хрустящим. Если вы все еще не уверены через эти 30 минут, достаньте картофелину и попробуйте. Вы можете не только проверить, готова ли она, но и получить первые кусочки самого хрустящего жаркого", - подчеркнул Бейкер.

Другие советы по приготовлению картофеля

Жареный картофель является основным блюдом в репертуаре каждого британского шеф-повара, и кулинар Гордон Рамзи знает кое-что о том, как добиться идеального сочетания хруста и пышности.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить запеченный картофель, которая набрала 100 тысяч просмотров в Tiktok.

Вас также могут заинтересовать новости: